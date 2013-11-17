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النصر يستعد للهلال بالكرة الطائرة

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النصر يستعد للهلال بالكرة الطائرة النصر يستعد للهلال بالكرة الطائرة

فرض المدرب الأوروجوياني دانييال كارينيو المدير الفني للنصر تدريبا بالكرة الكرة الطائرة على لاعبي النصر استعدادا لمواجهة الهلال.

ويلتقي الفريقان في الجولة العاشرة من دوري عبد اللطيف جميل يوم 25 نوفمبر الجاري.

وعاد النصر لتدريباته يوم السبت بعد الراحة التي حصل عليها الفريق.

ولجأ كارينيو إلى تدريبات اللياقة البدنية التي توزّعت بين صالة الحديد، والملعب.

فيما أدى الثنائي البرازيلي إيفرتون، وإيلتون تدريبات بالجري حول الملعب ضمن البرنامج العلاجي المخصص له.

ويخوض النصر مباراة ودية يوم الإثنين أمام الدرعية ضمن الاستعدادات لمواجهة الهلال في قمة دوري عبد اللطيف جميل.

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