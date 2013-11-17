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كأس العالم يغادر القاهرة ليكمل رحلة الـ150 ألف كيلو

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كأس العالم يغادر القاهرة ليكمل رحلة الـ150 ألف كيلو كأس العالم يغادر القاهرة ليكمل رحلة الـ150 ألف كيلو

أ ش أ - غادر كأس العالم القاهرة اليوم الأحد مستكملا جولته للدول المشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014 .

ومن المقرر أن يتوجه الكأس إلى عدد من الدول الإفريقية تونس والمغرب والجزائر ضمن الجولة العالمية له التي تتم برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " والتى يقطع خلالها نحو 92 ألف ميل - ما يقرب من 150 ألف كيلو متر - حول العالم ليزور 89 دولة .

وكان كأس العالم قد وصل إلى مطار القاهرة الخميس الماضي وسط أجواء احتفالية حضرها وزير الرياضة طاهر أبو زيد ووزير الطيران المدني المهندس عبد العزيز فاضل وعدد من الفنانين ورجال الإعلام والصحافة.

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