مقتل أحد قادة الصحوات فى انفجار عبوة ناسفة بالعراق

قتل أحد قادة الصحوات وأصيب آخر اليوم إثر انفجار عبوة لاصقة كانت مثبتة فى سيارة نقيب فى قوات الصحوة بناحية الساحل الأيسر شمالى محافظة صلاح الدين، نحو 170 كم شمال العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمنى بالمحافظة إن عبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل سيارة نقيب فى قوات الصحوة انفجرت صباح اليوم الأحد بناحية الساحل الأيسر شمالى محافظة صلاح الدين، مما أدى إلى مقتله فى الحال وإصابة أحد عناصر الصحوة كان برفقته وإلحاق أضرار مادية بالسيارة.

وأضاف المصدر قائلا، " إن قوة أمنية فرضت طوقا أمنيا حول مكان الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصاب إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج وجثة الضحية إلى دائرة الطب الشرعى".

> يذكر أن قوات الصحوة التى كانت قد تشكلت عام 2007 من رجال العشائر لمحاربة تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة، تتعرض لهجمات مسلحة تسفر عن سقوط العديد منهم بين قتيل وجريح.