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صاحب هدف غينيا الإستوائية في إسبانيا ينتظر 50 الف يورو مكافأة

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صاحب هدف غينيا الإستوائية في إسبانيا ينتظر 50 الف يورو مكافأة صاحب هدف غينيا الإستوائية في إسبانيا ينتظر 50 الف يورو مكافأة

مدريد، (إفي): لم تكن سعادة لاعب منتخب غينيا الإستوائية جيمي بيرموديز مقتصرة على دخول التاريخ بتسجيل هدف في شباك منتخب إسبانيا وحسب، بل لعلمه جيدا بأن قيمة هدفه تساوي "50 الف يورو".

وكان نائب رئيس البلد الأفريقي تيودورو نجيما أوبيانج، ابن الديكتاتور الحاكم تيودورو أوبيانج، قد وعد أي لاعب، من المصنف 119 عالميا، يهز شباك إسبانيا بالحصول على مكافأة تقدر بما يوازي 50 الف يورو.

وخصص تيودورو مكافأة أضخم قدرت بثلاثة ملايين و280 الف فرانك (7 ملايين يورو) في حال الفوز على بطل العالم وأوروبا، لكنها ضاعت هباءا بعد الخسارة بهدفين لواحد، فيما ينتظر بيرموديز جائزته الخاصة.

سجل بيرموديز، الكولومبي الأصل، هدفه من ضربة رأسية حول بها ركلة ركنية الى شباك الحارس بيبي رينا.

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