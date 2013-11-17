بلاتر حاول الاعتذار لرونالدو .. واللاعب رفض

(إفي) - كشفت تقارير إخبارية أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر حاول الاعتذار للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تصريحاته المثيرة للجدل، الا أن مهاجم ريال مدريد رفض الحديث معه.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن بلاتر حاول "بشتى الطرق" الاتصال بكريستيانو للاعتذار له، الا أن النجم البرتغالي رفض الحديث معه، حيث يعتبر الأمر منتهيا.

وأوضح المصدر أن بلاتر، ازاء عدم تمكنه من الوصول إلى كريستيانو، كان على ثقة من الالتقاء به في حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية، الا أن الأخير لا ينوي حضور الحفل، وفقا للصحيفة.

وكان بلاتر قد صرح مؤخرا بأنه يفضل الأرجنتيني ليونيل ميسي على كريستيانو، مشيرا إلى أن الثاني ينفق الكثير من الأموال على تصفيف شعره وأنه يلعب كالقائد في الميدان بعكس الأرجنتيني الذي أمطره بوابل من المديح.

وتسببت تصريحات بلاتر في استياء مسئولي نادي ريال مدريد لاسيما وأن الكشف عنها تم بالتزامن مع الإعلان عن القائمة المبدئية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم لعام 2013 ، والتي ضمت 23 لاعبا على رأسهم ميسي وكريستيانو.