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عواصف رعدية وسيول تغلق مدارس وجامعات «الرياض»

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عواصف رعدية وسيول تغلق مدارس وجامعات «الرياض» عواصف رعدية وسيول تغلق مدارس وجامعات «الرياض»

اجتاحت سيول عارمة بعض أحياء العاصمة «الرياض»، في وقت متأخر، مساء السبت، إثر عواصف رعدية دفعت المسؤولين إلى إغلاق المدارس والجامعات في العاصمة والمحافظات القريبة، الأحد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة في مدارس الرياض والمحافظات المجاورة، وكذلك جامعات «الإمام محمد بن سعود» و«الملك سعود» و«اليمامة».

ونبهت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى عدم التجمع في مجاري السيول، مناشدة الجميع الابتعاد عن الطرقات إلى حين سحب المياه من الأنفاق في بعض الأحياء، وأدت الأمطار الغزيرة إلى غرق سيارات وبعض الطرق في أحياء «الشفا» و«حاير» و«ديراب» و«السويدي» والطريق الدائري الشمالي، كما انقطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق شمال العاصمة.

وتوقعت مصلحة الأرصاد تعرض الرياض، الأحد، أيضًا لعواصف رعدية، تشمل مناطق عدة في المنطقة الوسطى من المملكة تصحبها أمطار.

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