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تجمع المنوفية يطالب بالقصاص للشهداء فى الذكرى الثانية لـ”محمد محمود”

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تجمع المنوفية يطالب بالقصاص للشهداء فى الذكرى الثانية لـ”محمد محمود” تجمع المنوفية يطالب بالقصاص للشهداء فى الذكرى الثانية لـ”محمد محمود”

حزب التجمع

أكد هيثم الشرابى أمين حزب التجمع بالمنوفية أن الهدف من النزول يوم 19 نوفمبر هو إحياء وتأبين شهداء محمد محمود والمطالبة بمحاكمات عادلة والقصاص لدمائهم وليس لإراقة دماءجديدة ووقوع شهداء جدد بالإشتباك مع الداخلية ورجالها.

وأضاف الشرابى فى تصريحات خاصة لـONA أن الحشد للإشتباك مع الداخلية ليس هدفاً الثوار وإنما البحث عن حقوق الشهداء رافضاً شعار” يا نجيب حقهم يا نموت زيهم ” قائلاً ” يا نجيب حقهم يا مكملين للحصول على حقوقهم”.

وأشار إلى أن إحياء ذكرى “محمد محمود” ليست باليوم الواحد وإنما من المفترض أن تستمر طول العام على طريق ثورة 25 يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو بالثورة فى وجه كل ظالم ومستبد والعمل على إساء أهداف الثورة ” العيش والحرية والعدالة الاجتماعية “.

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أونا