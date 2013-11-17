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بالصور.. حملة كمل جميلك يا شعب تحصل على 40 ألف توقيع

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كشفت حملة "كمل جميلك يا شعب" بكفر الشيخ عن نجاحها فى الحصول على 40 ألف توقيع لترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، وذلك فى الأسبوع الأول من بداية عمل الحملة بالمحافظة.

وشهد اجتماع جمع الاستمارات الموقع عليها تزايد لأعداد كبيرة من مراكز ومدن المحافظة من المواطنين بعد علمهم بوجود أمانة عامة للحملة، وهيئة مكتب، وأمناء لجميع إنحاء المحافظة.

وأثنى اللواء عبد اللطيف الفحل أمين عام الحملة عن كفر الشيخ لجهود المشاركين ومسئولى المراكز لما بذلوه من جهد فى الوقت البسيط بالرغم من أن الحملة بدأت متأخرة فى المحافظة.
> كما طالب الحضور المزيد من الجهد ومشاركة جميع المواطنين المخلصين من جميع الأطياف، والألوان السياسية.

وأشار الفحل إلى أنه عليه عبء كبير خاصة من مسئولى الحملة بالقاهرة لموقعه كأمين للمحافظة، بالإضافة أنه مستعد أن يحمل الاستمارات بنفسه مهما كان الجهد، مؤكدا وجودنا تطوعى، ومن أجل .

وحث الفحل أمناء المراكز والمدن بالمحافظة على مضاعفة الجهد فى الأيام القادمة لتحقيق أكبر قدر من التوقيعات لترشيح الفريق أول السيسى للرئاسة، حتى يكتمل حلم المصريين بعودة الكرامة الإنسانية للمواطنين وخاصة اللذين همشوا طوال العقود السابقة.

حضر الاجتماع اللواء. أ. ح عبد اللطيف الفحل أمين عام الحملة والمهندس شريف الغرباوى المنسق العام، وعبد النبى موسى مسئول الاتصال، والمستشار بشير عبد الفتاح عيسى المنسق القانونى للحملة، والدكتورة كوثر كامل مسئولة العلاقات العامة والمحامية عزة الحداد أمينة المرأة، وجميع أمناء مراكز المحافظة واللجان الفرعية للحملة.

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