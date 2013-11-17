90% من المصريين يعانون من الصداع غير العضوى

من منا لا يشعر بنوبات صداع تفاجئه من حين لآخر مما يسبب له عددا من الأوجاع برأسه ويتراوح شدته من ألم خفيف إلى ألم مكثف، وقد يصاحب الصداع غثيان شديد وقد يكون الصداع عضويا، كما يوضح الدكتور يسرى سمير استشارى أمراض المخ قائلا: الصداع العضوى قد يكشف الإصابة بورم خبيث وقد يكون ناجما عن حدوث إصابة بالمخ تجعل الفرد يشعر بألم وهناك الصداع غير العضوى والذى يصيب 90 فى المائة من المصريين.

ويرجع سمير ذلك إلى أن السبب الرئيسى فى تلك التغيرات الفسيولوجية التى تحدث بالجسم والصداع العضوى إلى عدد من الأسباب، منها ارتفاع ضغط الدم والتهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الأذن لدى الأطفال، وقد تسبب العين لدى الغالبية العظمى من الناس الصداع بسبب وجود أوجاع بداخلها أو عدم ارتداء النظارة الطبية، وقد تسبب الجلوكوما الصداع وأى ما كان السبب وراء الصداع العضوى، فالأمر يتطلب الفحص الجاد لمعرفة السبب الحقيقى وراء الصداع، ويمكن الوقاية من الصداع غير العضوى بتناول العقاقير المسكنة، ولكن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب الذى يحدد ماذا يتناول المريض وهناك نوع آخر من الصداع يكون نفسيا يحدث بسبب تراكم المشكلات النفسية على الشخص ويزول هذا النوع من الصداع بزوال المشاكل النفسية التى تسببت فيه، لذا فالأمر يتطلب الفحص والعناية للقضاء على الصداع نهائيا.