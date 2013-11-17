هل يغير الإفراط فى تناول المشروبات الغازية التركيبة الكيميائية للمخ؟

حذر باحثون أستراليون من إمكانية تسبب الاستهلاك المتكرر للمشروبات الغازية المليئة بالسكريات فى إلحاق أضرار "جسيمة" بالمخ يمكن أن تصل إلى تغيير التركيبة الكيميائية الخاصة به.

ووجدت الدراسة التى أجراها الباحثون من جامعة ماكوارى فى سيدنى أن الاستهلاك المفرط لهذه المشروبات المليئة بالسكريات على المدى الطويل يؤدى إلى النشاط المفرط ويغير مئات البروتينات الموجودة بالمخ.

وأجرى الباحثون ، وفقا لصحيفة /ديلى ميل/ البريطانية ، دراساتهم على الفئران ، غير أنهم أكدوا أنها تقدم أدلة على أن الإفراط فى استهلاك المشروبات المحلاة له نتائج سلبية تتجاوز أكثر من مجرد تراكم الدهون حول محيط الخصر.

وأوضح الباحثون أن استهلاك تلك المشروبات، الذى يتزايد بشكل مستمر لاسيما فى المجتمعات الغربية ، بدلا من المياه يمكن أن يتسبب فى تغييرات دائمة فى السلوك والتركيبة الكيميائية للمخ.

وقارن القائمون على الدراسة بين فئران شربت مياها محلاة بها نفس كمية السكريات الموجود بالمشروبات الغازية لمدة شهر ومجموعة أخرى شربت الماء العادى لنفس المدة.

ووجد الباحثون أن الفئران التى تناولت المياه المحلاة أصبحت تتمتع بنشاط مفرط، كما أظهر فحص لأنسجة أخذت من جزء واحد فقط من المخ وجود تغيرات فى مستويات نحو300 بروتين مختلف.