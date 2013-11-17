ممارسة رياضة اليوجا لعلاج مرض عرق النسا

أوضح طبيب العظام الفرنسى / أنطونى – تشنج / أن اللجوء إلى الراحة فى حالة الإصابة بعرق النسا، هى فكرة خطأ وإنما يفضل الحركة الخفيفة وممارسة بعض التمارين العضلية، خاصة رياضة اليوجا، كما أن العلاج بالإبر الصينية مفيد فى حالة تكرار آلام عرق النساء، ويفضل عدم اللجوء للعمليات الجراحية ونظام الحياة التى يتبعها الشخص يقى من التعرض لعرق النساء مثل زيادة الوزن وعدم الحركة.

ويشير الطبيب الفرنسى إلى أن آلام عرق النسا، تتمركز فى الأرداف والفخذ والساق، وهى ناتجة عن ضعف العصب فى أسفل الظهر على آخر فقرة قطنية وغالباً ما تكون بسبب الانزلاق الغضروفى، وهذه الأعراض تظهر نتيجة رفع أشياء ثقيلة أو التعرض لضغوط عنيفة وفى بعض الحالات تكون أعراضها شاذة، بمعنى أن آلام العرق ليست دائماً واحدة، وإنما تختلف من حالة إلى أخرى حيث تتركز الآلام فى أسفل الظهر فقط ، لذلك فإن أجراء الأشعة مهم لتحديد الآلام.