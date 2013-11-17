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الصين تصبح الممون الأول للجزائر متجاوزة فرنسا

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الصين تصبح الممون الأول للجزائر متجاوزة فرنسا الصين تصبح الممون الأول للجزائر متجاوزة فرنسا

أصبحت الصين الممون الأول للجزائر، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2013 متجاوزة فرنسا الممون التقليدى الأول للجزائر منذ عدة سنوات، بحسب ما أعلنت الجمارك الجزائرية.

وبلغ حجم واردات الجزائر من الصين خلال هذه الفترة 4.95 مليار دولار أى نسبة 11.98% من مجموع الواردات الجزائرية.

بينما بلغ حجم الواردات من فرنسا 4.7 مليار دولار(11.37%)، وهى التى احتلت المركز الأول فى سلم ممونى الجزائر بالسلع والخدمات سنة 2012 بأكثر من ستة مليارات دولار.

وجاءت إيطاليا فى المركز الثالث بـ 3.95 مليار دولار ثم إسبانيا (3.93) وألمانيا (2.13 مليار دولار)، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الجمارك.

وبلغت واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبى نحو 21.50 مليار دولار خلال الفترة نفسها (أى أكثر من 52% من مجمل واردات البلاد) بارتفاع بلغ 15.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2012.

أما صادرات الجزائر إلى دول الاتحاد الأوروبى فبلغت 32.52 مليار دولار (65.7% من مجمل صادرات البلاد) بارتفاع بلغ 9.54% حسب المصدر نفسه.

وبلغ مجمل صادرات الجزائر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 49.5 مليار دولار فى حين بلغت الواردات 41.33 مليار دولار بفائض يبلغ 8.17 مليار.

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