4 رحالة هولنديين يصلون الأقصر فى إطار رحلة صحراوية بالسيارات

وصل إلى صحراء مدينة إسنا جنوبى مدينة الأقصر، مساء أمس السبت، 4 رحالة هولنديين قادمين من ليبيا, فى طريقهم إلى السودان، فى إطار رحلة عبر الصحراء، تشمل عدداً من الدول الأفريقية، بدأت من إيطاليا ثم تونس ثم ليبيا ومصر.

ومن المنتظر أن يغادر الرحالة الأربعة غدا فى طريقهم إلى أسوان، ومنها إلى السودان ثم كينيا وتنزانيا.

> وعبر الرحالة الأربعة ميلى أور كستر, وفرناس مريان, وكلاس نورد, وفيتسا كستر عن سعادتهم بزيارة الأقصر، مؤكدين شعورهم بالأمن والأمان خلال رحلتهم داخل مصر، ومن المنتظر أن يغادر الرحالة الأربعة بسياراتهم إلى محافظة أسوان ثم بعد ذلك إلى السودان.

فيما أبدى محافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين سعادته بإشادة الرحالة الهولنديين عن ما تتمتع به جمهورية مصر، خاصة الأقصر، من أمن وأمان.. وأضاف المحافظ كونها شهادة صادرة عن رحالة طافوا الكثير من بلدان العالم، مشيرا إلى تفاؤل الأوساط السياحية بالمحافظة بعد قرار قبرص وإيطاليا برفع الحظر المفروض على زيارة سياحهما إلى الأقصر وأسوان والبحر الأحمر، الأمر الذى يبشر بعودة الحركة السياحية إلى طبيعتها قريبا فى الأقصر، ويفتح المجال أمام عودة الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان إلى ما كانت عليه فى السابق، خاصة بعد رفع الحظر على سياح بريطانيا وعودة تدفقات السياح الألمان إلى الأقصر عبر 4 رحلات طيران أسبوعية.