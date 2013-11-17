ننشر أهم الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع" اليوم الأحد

القاهرة.. يفتتح الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مؤتمر "الأمن الغذائى"، الذى تعقده الوزارة على هامش الاحتفالات بيوم الأغذية العالمى، وذلك بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، ويرعى أبو حديد، والدكتور عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مراسم الاحتفال معا.

الرياض.. يفتتح الدكتور عبدالعزيز بن محيى الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، المؤتمر الحادى والأربعين للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية، الذى تستضيفه الوكالة بالرياض، ويبحث المؤتمر على مدى يومين عددا من الموضوعات تتعلق بتقييم المرحلة الماضية من عمل الاتحاد، وتحديد ملامح وبرامج ونشاطات المرحلة المقبلة.

الكويت.. تعقد الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى المشترك للدول العربية والأفريقية وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقى، حيث يلقى الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربى، كلمة فى الاجتماع، ويأتى الاجتماع فى إطار الأعمال التحضيرية للقمة العربية- الأفريقية الثالثة التى تستضيفها الكويت يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين تحت شعار (شركاء فى التنمية والاستثمار).

الغردقة.. تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى عدد من محافظات الجمهورية.. والتى تستمر لمدة 4 أيام، وتستهدف الحملة تطعيم الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات.

الرياض.. تشارك دار الإفتاء فى مؤتمر مجمع الفقه الإسلامى الدولى، الذى يعقد دورته الحادية والعشرين، بجامعة الإمام محمد بن سعود بالعاصمة السعودية الرياض، حيث يقدم الدكتور مجدى محمد عاشور المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، بحثا عن حكم تجسيد الأنبياء والصحابة فى الأعمال الفنية.

عمان.. تستضيف العاصمة الأردنية عمان فعاليات مؤتمر (حركات الإسلام السياسى فى الوطن العربى.. التحديات والآفاق) بمشاركة قرابة 150 باحثا وخبيرا عربيا، ويستمر لمدة يومين، ويركز المؤتمر فى جلساته على استقراء واقع حركات الإسلام السياسى وتجاربها فى الحكم ومستقبلها، فى ضوء الفرص والتحديات التى تواجهها ما بعد الثورات العربية.

القاهرة.. تحتفل مصر ضمن دول العالم باليوم العالمى لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، والذى يأتى فى الأحد الثالث من شهر نوفمبر من كل عام، وتركز الاحتفالات على ضرورة أن تهتم دول العالم اهتماما خاصا بالوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق.

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