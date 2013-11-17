محافظ بورسعيد: المساجد للعبادة ومن يخالف "سأصفعه على وجهه"

أعلن المحافظ اللواء سماح محمد قنديل، بأنه بصدد سحب مدرعات الجيش الثانى الميدانى من محيط مسجد التوحيد بعد حالة الاستقرار التى تشهدها بورسعيد خلال هذه الأيام، وعلينا أن ننهض ونتعاون جميعا من أجل بناء الوطن خلال المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اللواء سماح محمد قنديل بمدير مديرية أوقاف بورسعيد وبعض أئمة المساجد والدعوة، لمناقشة بعض القضايا المصيرية التى تتعلق بحقهم بنسبة 2% من مشروعات الوحدات السكنية التى تقيمها إدارة التسكين بالديوان العام.

وقال المحافظ، على أئمة المساجد الاعتدال فى خطبهم ودروسهم لاستكمال مرحلة البناء بعيدا عن مزج الخطب بالسياسة أو النقد الهدام أو التحريض الذى من شأنه هدم المجتمع وإشاعة الفوضى فى البلاد.

وحذر المحافظ كل من يحاول أن يخالف القيم والمبادئ التى من شأنها أنشئت المساجد لتكون دورا للعبادة فقط، وتعليم مبادئ الإسلام السمحة التى تدعو للفضيلة والأخلاق النبيلة.

وهدد بأن من يخالف ذلك "سيصفعه على وجهه" وسوف يحاسب ويحاكم مؤكدا أنه سيفعلها لو اقتضى ذلك.

فيما أكد المحافظ بأن مصر مستهدفة من بعض الدول الأوروبية وغيرها من بعض القنوات الفضائية، وخص المحافظ قناة الجزيرة التى تبث أخبار لا تمت للواقع بصلة، بجانب تزييفها للحقائق التى تشوه مصر.

وفى السياق ذاته، دعا المحافظ أئمة المساجد أن يستمدوا التشريعات والمرجعية من مشيحة الأزهر الذى يعد منارة الإسلام والمسلمين فى العالم.

ومن جهة أخرى حذر المحافظ من استقطاب الشباب من داخل المساجد بهدف تجنيدهم، مؤكدا على أن نضع الشباب نصب أعيننا لأنهم المستقبل.