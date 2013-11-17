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ممارسة تمارين الإحماء تحميك من تورم الأصابع فى الشتاء

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ممارسة تمارين الإحماء تحميك من تورم الأصابع فى الشتاء ممارسة تمارين الإحماء تحميك من تورم الأصابع فى الشتاء

مع قدوم فصل الشتاء نشعر ببعض التغيرات الجسمانية، وعادة ما يصاب البعض بتورم الأصابع، والتى تمثل مشكلة كبيرة لدى عدد كبير منا، وعادة ما يصاحب هذا الأمر حكة حمراء، ويحدث ذلك بسبب تعرض الجلد للبرودة الشديدة مما يؤثر على الأصابع ويسبب ظهور بعض البثور والتورم لعدة أيام ثم يزول بعد ذلك، وللقضاء على تورم الأطراف يجب تدفئة الأصابع والابتعاد عن الجو البارد.

وينصح الدكتور عايد محمد، استشارى أمراض العظام، بممارسة بعض تمارين الإحماء قبل الخروج فى الصباح، لوقاية الجسم من الاحتكاك بالجو البارد.

وقبل حدوث تورم بالأصابع، يحدث عدد من الأعراض كتغير لون الأصابع للون الأزرق، ثم بعد ذلك للون الأحمر، مما يجعل الأوعية الدموية تضيق، فتكون الحساسية تجاه البرودة شديدة للغاية، ويمكن علاج تلك الحالة بالمداومة على ممارسة التمارين الرياضية، لأن ذلك يساعد فى تدفق الدم للجسم، وفى بعض الأحيان يحدث انتفاخ فى المفصل العلوى للأصبع وفى تلك الحالة يمكن استخدام مسكنات الألم التى تعمل على تقليص الانتفاخات، ولدى الغالبية من الناس قد يشعرون بألم وتشنجات فى العضلات، لذا قد يمكن اللجوء للعلاج الطبيعى للقضاء على تلك المشاكل التى تكثر بشدة فى فصل الشتاء، ويمكن الإكثار من تناول العصائر، خاصة البرتقال الذى يساعد على مد الجسم بالفيتامينات اللازمة له.

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مصر 365