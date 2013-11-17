أهالى الوقف بالقناطر يطالبون بسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى

يعانى أهالى عزبة الوقف بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية، رغم قيام مجلس جامعة عين شمس بتاريخ 26/1/2011 بتخصيص قطعة أرض مساحة 200 متر لإقامة محطة صرف صحى لخدمة قرية عزبة الوقف وكلية الزراعة بمرافقها المختلفة، بشرط ألا تستخدم هذه الأرض إلا لإقامة هذا المشروع بمعرفة الوحدة المحلية بالقناطر الخيرية، وتسلم قطعة الأرض للكلية مرة أخرى فى حالة رفض المشروع أو عدم إقامته.

يقول محمد إبراهيم سعودى بأنه بعد تخصيص قطعة الأرض، تقدمنا لجميع الجهات المعنية بطلبات وشكاوى واستغاثات لإنقاذ أهالى القرية من انهيار منازلهم وتلوث مياه الشرب وانتشار الأوبئة، نتيجة لعدم وجود صرف صحى بالقرية، واعتمادنا على الخزانات الأرضية، وأن منسوب المياه فى زيادة مستمرة وأصبحت الشوارع والمبانى مهددة بالانهيار بسبب طفح المجارى بصفة مستمرة مما يهدد حياة المواطنين للخطر.

وأرسلوا الأهالى بالقرية الاستغاثات والشكاوى إلى كل من رئيس مجلس المدينة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، ومحافظ القليوبية، ووافقوا جميع المسئولين منذ عام 2011 على تنفيذ المشروع وحتى الآن لم يتم تنفيذه، ويطالب أهالى القرية من المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، بالتنبيه على المختصين بسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى فى أسرع وقت لإنقاذهم من ما هم فيه.