"طب أسوان" تنظم دورة تأهيلية لدبلومة المناظير الجراحية بفرنسا

تنظم كلية الطب جامعة أسوان، برئاسة الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، وإشراف الدكتور عصام ندا عميد كلية الطب، ورشة عمل ودورة تدريبية مؤهلة لدبلومة المناظير الجراحية بفرنسا، بالتعاون مع الجمعية المصرية للجراحات الدقيقة MISS-EG، لجراحات المناظير فى "النساء والعقم" مع الجمعية المصرية للجراحات الدقيقة، خلال الشهر المقبل.

صرح بذلك المهندس "جمال عبد الناصر" المنسق العام لأطباء الجمعية الأوروبية بأسوان، والذى أضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الكلية تنظم أيضاً دورة تدريبية مؤهلة "الجزء الأول"، لدبلومة المناظير الجراحية النسائية من جامعة أوفيرون.كليرومون.فير ونت بفرنسا، وذلك لمدة ثلاثة أيام.

ويحاضر فيها كلا من الدكتور عبده سعيد المشرف العام على قسم النسا والتوليد بالجامعة، والدكتور محمد صلاح رئيس قسم النسا والتوليد بالجامعة، والدكتور حسام عبد الفهيم المنسق العام للمؤتمر، ويحاضر من الجمعية المصرية للجراحات الدقيقة، الدكتور هشام سالم أستاذ جراحة المناظير بكلية طب الإسكندرية، والدكتور فادى معيطى أستاذ مساعد جراحة المناظير بكلية طب الإسكندرية، والدكتور حسام عبد المجيد مدرس بجامعة المنصورة.