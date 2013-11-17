"المؤتمر": مبادرة الإخوان مضيعة للوقت وكان يمكن قبولها قبل 30 يونيو

قال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، معلقا على مبادرة الإخوان للمصالحة: "الاستماع لما يقوله الإخوان إضاعة للوقت وعبث، لأنها جماعة مفلسة ليس لديها ما تقوله، ومبادرتهم تكون مقبولة قبل 30 يونيو وليس الآن.

وأضاف "حسب الله" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "الشعب هو الفيصل فى التصالح مع الإخوان، فمن حق أعضائهم غير المتورطين فى العنف الدخول فى معترك الانتخابات البرلمانية، لو انتخبهم الشعب وقتها يكون وافق على دمجهم فى الحياة السياسية من جديد، ولو لم يوافق، يكون للأغلبية الممثلة للشعب فى البرلمان أن يتفاوضوا معهم باسم الشعب".

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