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بالصور.. شباب "العريش" يُدشن حملة "ابدأ بنفسك" للنهوض بالمدينة

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أطلق مجموعة من شباب مدينة العريش، حملة للعمل العام لصالح المدينة تحت اسم "ابدأ بنفسك" للنهوض بالمدينة، بعيدا عن أى كيانات سياسية.

وقال خليل الليثى، مؤسس ومنسق الحملة، لــ"اليوم السابع"، إنهم بدأوا عملهم التطوعى منذ قرابة الشهرين، ودشنوا أمس الأول صفحة لهم على مواقع التواصل الاجتماعى باسم الحملة، مشيرا إلى أن جميعهم لا علاقة لهم بأى أحزاب أو كيانات سياسة، ويجمعهم العمل العام للنهوض بمدينتهم بعيداً عن السياسة.

وأشار الليثى، إلى أنهم قاموا خلال الأيام القليلة الماضية، بعملية دهان وطلاء لجدران المقابر، وكتابة أدعية وأحاديث، كما أنهم نفذوا قبل أيام عملية دهان للجدران أمام البنوك فى مدينة العريش، والتى سبق أن تحولت لحوائط تعبر عن آراء سياسية.

وأوضح منسق الحملة، أنهم انتهوا اليوم من تنفيذ حملة نظافة لمناطق فى حى "أبو صقل" تزامنت مع حملة توعية للأهالى لمساعدتهم على جمع المخلفات فى أكياس وتركها أمام الأبواب ليجمعها الشباب المشارك.

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