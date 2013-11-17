تقبيل الأطفال من الفم يسبب انتقال تسوس الأسنان عن طريق اللعاب

هناك بعض العادات الخاطئة يتبعها بعض الأشخاص مع الأطفال ولا يعلمون مدى ضرر هذه العادات على صحتهم، ومنها تقبيل الأطفال من الفم منذ الصغر، واستخدام أدواتهم، فهذه العادات تؤدى إلى نقل البكتيريا إلى الفم، ومنها نقل عدوى تسوس الأسنان.

تقول الدكتور بسمة موسى، أستاذ طب الأسنان جامعة القاهرة، إن الأطفال عندما يولدون تكون أفواههم معقمة طبيعيا، ولكن تقبيل الآباء والأمهات لأطفالهم عن طريق الفم يؤدى إلى نقل تسوس الأسنان عن طريق اللعاب المصاحب للبكتيريا من الأب والأم.

وتضيف "موسى"، أن تقبيل الأطفال من الفم منذ الصغر يؤدى إل نقل البكتيريا والميكروبات، سواء تسوس الأسنان أو أى مرض آخر، مشيرة إلى أنه إذا تسوست أسنان الطفل فى سن مبكرة سيؤدى ذلك إلى تكسير الأسنان، ولم يستطع الطفل تناول الطعام، ويتسبب ذلك فى سوء تغذية الطفل.

> لذلك تنصح الطبيبة الأمهات عدم استخدام أدوات أطفالهم، كأدوات الطعام والسكاتة، وعدم تقبيل الطفل من الفم، وعندما يبدأ الطفل إمساك ملعقة لتناول الطعام يجب على الأم أن تعلمه أن يمسك فرشاة أسنان.