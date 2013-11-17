لتفادى النوم المتقطع.. تجنب تناول القهوة بعد الخامسة مساءً

القهوة.. مشروب رائع ولذيذ، يقبل على تناوله الملايين من الأشخاص حول العالم. كشفت بعض الأبحاث الطبية الحديثة فاعليته فى الحد من الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، وكذلك السكر، ودورها فى تعزيز صحة المخ، شرط عدم تناول أكثر من 3-4 فناجين فى اليوم، وكما توجد بعض الضوابط عند تناولها كى نتجنب المخاطر التى قد تحدثها.

وأوصت دراسة طبية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة واين ستيت بالولايات المتحدة الأمريكية، بتجنب تناول مشروب القهوة آخر وقت العصر أو فى بداية الليل، حيث كشفت النتائج أن تناول هذا المشروب المنبه قبل 6ساعات من موعد النوم له تأثيرات واضحة وملحوظة فى إحداث خلل بنظام النوم، حيث ينام الإنسان بشكل متقطع ولا يحصل على نوم منتظم خلال الليل، وترتفع فرص الإصابة بالأرق، فيما يساهم تجنب تناولها خلال تلك الفترة فى الحصول على نوم منتظم وهادئ.

وأضاف الباحثون، أن السبب فى ذلك يرجع إلى الكافيين الموجود داخل القهوة بتركيزات عالية، لافتين أن تناول 400 مجم من الكافيين، وهو ما يعادل 2-3 فنجان من القهوة فى موعد النوم أو قبله بـ3 أو حتى 6 ساعات يعرقل محاولات الإنسان للحصول على نوم منتظم ومريح.

وأوصى الباحثون بتجنب تناول المشروبات الغنية بالكافيين، مثل القهوة والشاى والمشروبات الغازية المحتوية على الكولا بعد الساعة الخامسة مساءً.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Journal of Clinical Sleep Medicine"، التى تصدرها الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، وذلك بالعدد المنشور فى الخامس عشر من شهر نوفمبر الجارى.