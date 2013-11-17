حبس المتهمين بقتل طفلة بورسعيد أربعة أيام على ذمة التحقيق

أمرت نيابة العرب حبس كل من علاء جمعة عزت احمد – حارس عقار المجنى عليها ومحمود محمد محمود كسبر – مقيم ذات العقاراربعة ايام على ذمة التحقيق ويراعى لهما التجديد فى الميعاد القانونىمع مراعاة عرضهما على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهما لقيامهما بقتل الطفلة زينة عهرفة ريحان خمس سنوان من أعلي سطح القعار الذي تقطن فيه المجني عليها بالدور الحادي عشر ووفاتها عقب سقوكعا بساعتين متأثرة باصابتها .

وكان قد تبلغ امس لقسم شرطة العرب من مستشفى ال سليمان بوصول الطفلة / زينه عرفة ريحان ــ 5 سنوات ــ مقيمه برج محمد على ــ دائرة القسم .. مصابه بكسور متعددة بالجسم (إدعاء سقوط من علو ) .. وتوفيت فور وصولها .

بالإنتقال وسؤال محمد حسن ريحان ( عم المتوفاة ) … قرر بأن أبنه شقيقه “المتوفاة” كانت تلهو مع بعض الاطفال أمام الشقة سكنها .. وفى وقت لاحق عثر عليها ملقاة بمنور العقار .. ولم يتهم أو يشتبه في أحد بإحداث إصابتها التي أودت بحياتها .

على الفور كلف اللواء مساعد وزير الداخلية – مدير الامن – ادارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها ومعاينة مكان سقوط المتوفاة الى رحمة المولى .

حيث قام العميد مدير ادارة البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث برآسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية …ضم ضباط إدارة البحث وضباط مباحث قسم العرب ممثلة فى ( العقيد/السعيد شكرى – الرائد محمد صبح – النقيباحمد عبد الناصر – الملازم اولاحمد علاء ) وذلك لكشف غموض الحادث والوقوف على حقيقة الواقعة .

ومن خلال تنفيذ بنود خطة البحث ومعاية مكان سقوط الطفلة تبين صعوبة قيامها بتسلقة بمفردها نظرا لإرتفاعة وتغطيتة بالحديد…وبتكثيف الجهود وجمع المعلومات…توصلت التحريات الى قيام كلا من :-

> علاء جمعة عزت احمد – 16 سنة – حارس عقار المجنى عليها – مواليد مركز مطاى محافظة المنيا .

> و محمود محمد محمود كسبر -17 سنة – مقيم ذات العقار – دائرة العرب (من ذوى المعلومات الجنائية ) سبق اتهامه فى عدد ( 5 ) قضايا ( ضرب – سلاح ابيض ) .

> بإستدراج المجنى عليها الى سطح العقار لمواقعتها جنسياً الا انها إستغاثت وقامت بالصراخ فقاما بإلقائها من اعلى منور العقار( الدور الحادى عشر) خشية إفتضاح امرهما .

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمان .. وبمواجهتهما بما اسفرت عنة التحريات. إعترفا بإرتكابهما الواقعة .