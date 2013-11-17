حزبا العدالة والبناء والجبهة الوطنية بليبيا يدينان أحداث منطقة “غرغور”

دعا حزب العدالة والبناء الليبي الحكومة إلي تحمل مسؤولياتها كاملة، كما دعاها إلي الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مزيد من سفك الدماء وتشكيل لجنة للتحقيق وإظهار الحقيقة للرأي العام

وكانت تظاهرة سلمية أنطلقت من ميدان القدس بالعاصمة الليبية طرابلس أمس الجمعة توجهت إلي منطقة “غرغور” بالعاصمة طرابلس من أجل مطالبة تشكيلات مسلحة بالمنطقة بالخروج من المدينة ، الا انه عند وصول التظاهرة أطلقت النيران على المتظاهرين ما ادى الى وقوع أكثر من 43 قتيلا و460 مصابا حسب وزارة الصحة الليبية.

كما طالب حزب العدالة والبناء في بيان له اليوم السبت بتفعيل القرار 27 القاضي بإخلاء العاصمة الليبية من كل التشكيلات المسلحة كما طالبها بالإسراع في تشكيل جهازي الجيش والشرطة وإيجاد الآليات المناسبة لدمج الثوار في مؤسسات الدولة وفق جدول زمني محدد.

من جانبه، أدان حزب الجبهة الوطنية وبشدة قتل المدنيين العزل قائلا : يعتبر من قام بهذا العمل مجرما خارجا عن القانون ولا يمثل إلا نفسه، وجب القبض عليه وتقديمه للمحاكمة العادلة.

وطالب حزب الجبهة في بيانه اليوم الحكومة بالشروع فوراً بتفعيل القرار رقم 27 والقرار رقم 53 الصادرين عن المؤتمر الوطني العام بشأن خروج التشكيلات المسلحة من مدينة طرابلس، والمدن الليبية كافة وفتح المجال لمنتسبي تلك التشكيلات للانضمام للجيش أو للشرطة وفقاً لما جاء بالقرارين الصادرين بالخصوص والمشار إليهما سلفا.ً

ا.ش.ا