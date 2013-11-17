وفدالإمارات يرفع رصيد الدولة تميزا في «أفكار البريطانية»

حصد الوفد الإماراتي المشارك في فعاليات المؤتمر السنوي لمنظمة أفكار البريطانية، والذي اقيم على مدى ثلاثة أيام في مدينة كاردف البريطانية، أغلب الجوائز المخصصة للأفكار المتميزة لهذا العام، رافعا بذلك سجل الدولة بمزيد من التميز وشهادات التألق العالمي.

ونال الوفد المشارك مجموعة من الشهادات والجوائز التي بلغت ست جوائز رئيسية، هي الجائزة العالمية وجاءت من نصيب وزارة الداخلية، فيما نال ألمنيوم الإمارات جائزتي فكرة العام وجائزة الاستدامة، وجائزة التطور المستمر كانت من نصيب بلدية دبي، وجائزة المجتمع لبلدية دبي، وجائزة القيمة المالية لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وحصلت 9 جهات على شهادات الاعتماد البلاتينيوم والذهبية، وهي: وزارة الداخلية، شرطة دبي، جمارك دبي، دو للاتصالات، بلدية عجمان، ألمنيوم الإمارات، مركز إحصاء أبوظبي، وهيئة الإمارات للهوية والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي.

واظهرت المنافسة حضورا إماراتيا متميزا، حيث شاركت نحو 12 جهة حكومية وخاصة، منحت الدولة فرصة المنافسة والتفوق في هذه الفعالية العالمية الهامة في مجال الأفكار، وبخلاف كونها البلد العربي الوحيد المشارك فقد جاءت نتائج المشاركة مشجعة جدا.

وتعتبر منظمة أفكار البريطانية، جهة غير ربحية، تهدف إلى تحفيز الموظفين على المشاركة في اتخاذ القرار من خلال تقديم مقترحات متميزة ومبدعة، وتعد واحدة من ابرز المنظمات العالمية في هذا المجال.

بلاتينية وزارة الداخلية

وأكد رئيس الوفد ورئيس فريق وزارة الداخلية اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي المنسق العام لجائزة الشيخ خليفة في وزارة الداخلية ومدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي لـ"البيان" حصول وزارة الداخلية على شهادة الاعتماد البلاتينية لنظام الاقتراحات في الوزارة، فضلا عن شهادة الاعتماد البلاتينية لنظام الاقتراحات لشرطة دبي، وكذلك الجائزة الذهبية الأولى في فئة الأمن والسلامة لشرطة أبوظبي.

مشيرا إلى أن الوزارة شاركت في عدد من الأفكار الهامة في منتدى الأفكار البريطانية، منها تطبيقات الكرسي الذكي للأطفال في السيارة، علاوة على جهاز للإنذار المبكر للحرائق.

موضحا أن من بين المشاريع المتميزة التي شاركت فيها الوزارة مشاريع تتعلق بأمن المساكن والدراجات رباعية العجلات، فضلا عن مشروع مرضى القلب، إضافة إلى تطبيقات "6 sigma"، وهي آلية تعتمد على التحسين والتطوير المستمر للأداء والاقتراحات.

وشدد اللواء العبيدلي على أن حصول الوزارة على عدد من الشهادات العالمية المعتمدة يؤكد على اهتمام القيادة السياسية في البلاد بمعايير الجودة والمنافسة على المراكز المتقدمة عالميا لاسيما في نظام الاقتراحات الذي تتبعه الوزارة.

وألمح إلى أن الوزارة تسعى إلى نقلة نوعية من مجال المبادرة في الأفكار إلى الابداع، منوها بأن هناك أفكارا تطويرية جديدة سيكشف عنها قريبا جدا تتعلق في مجال الاقتراحات.

وأردف: إنه من الأهمية بمكان مشاركة وزارة الداخلية في المسابقات والفعاليات العالمية، لافتا إلى ضرورة الحصول على تقييم وقياس جهات عالمية.

وأفاد اللواء العبيدلي بأن المشاركة الإماراتية في القطاع الأمني دائما ما تبهر الوفود الأجنبية والجهات المنظمة، الذين يثمنون الأفكار المقدمة، فضلا عن النتائج التي حققتها الوزارة في العديد من المجالات ومنها المستوى المنخفض لعدد الوفيات في الحوادث المرورية لكل مئة ألف نسمة من السكان لتكون من ضمن أقل ثلاث دول في العالم.

الأهداف المنشودة

وشدد اللواء العبيدلي على أن السقف الذي تقصده الوزارة هو حدود طموح القادة في الدولة، مشيرا إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القائد العام لشرطة أبوظبي لا يقبلان إلا المركز الأول.

ولهذا السبب نحن نسعى في موضوع الأمن لبلوغ هذا الرقم دائما وسنحققه بإذن الله، وندرك جيدا أن الأمر ليس بالسهل، لكن ندرك أيضا أنه بالعمل والإبداع سنحقق المطلوب إن شاء الله.

وأكد أن أهم التحديات التي تواجهها الوزارة في الوقت الراهن هي مسألة الوقت والسباق مع الزمن، فأي مؤسسة لا يكفيها ساعات العمل المعتادة لبلوغ التميز وهو الأمر الذي يدفعنا إلى العمل لساعات إضافية وهي ثقافة اتمنى أن تنتهجها سائر المؤسسات للوصول والارتقاء في عملها نحو التميز.

نظام الاقتراحات

وخلال فعاليات الملتقى ألقى اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي كلمة تحدث فيها حول نظام الاقتراحات في وزارة الداخلية وشرطة دبي، إذ شملت شرحا مفصلا حول نظام الاقتراحات وطريقة تقديمها، إلى جانب نظام التكريم للاقتراحات. كما تحدث العبيدلي بلغة الأرقام حول برنامج الاقتراحات، مشيرا إلى أنه تم تقديم خلال العام 2012 أكثر من 21 ألف مقترح.

واوضح أن نسبة المقترحين من اجمالي القوة العاملة في شرطة دبي بلغت 19% يمثلون 20 ألف موظف، بواقع 5 آلاف موظف استخدموا النظام المتبع في الاقتراحات.

وتطرق اللواء العبيدي الى نظام المكافآت، مفندا للحضور هذا المحور غير المسبوق من قبل شرطة دبي والتي تشمل جوائز عينية مجزية وأخرى معنوية، شارحا نظام النقاط في البرنامج الذي يخول صاحب اعلى عدد من النقاط الحصول على لقب فارس الاقتراحات، الأمر الذي قد يتطور معه اللقب في حال المحافظة على اللقب على مدى ثلاث سنوات ليتطور ليكون ملك الاقتراحات.

وضم وفد وزارة الداخلية العميد عمر الشامسي، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، والعقيد محمد حميد دلموك، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء، والمقدم راشد بن ظبوي، والرائد محمد إسماعيل الهرمودي، مدير إدارة الشكاوى والمقترحات، والرائد طارق دبوس، والنقيب ماجد البردان والنقيب ياسر الراعي الشامسي، والملازم أول مبارك حميد دلموك، والدكتور موسى عريقات وأسامة أحمد إسماعيل.

تقييم شامل

وقال الرائد محمد الهرمودي مدير إدارة الشكاوى والمقترحات في الادارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية إن الشهادة التي حصلت عليها الوزارة جاءت بعد خضوع أفكارها المقدمة لتقييم شمل وفق 9 معايير، فضلا عن 86 سؤالا تتعلق بمنظومة الاقتراحات، مبينا انه سبق هذا التقييم زيارة وفد أفكار البريطانية إلى الدولة، وقام بعملية التقييم، حيث حصلت الوزارة بعد ذلك على الشهادة البلاتينية.

وشدد على أن الحصول على هذه الشهادة يعد دافعا نحو بذل مزيد من الجهد لأجل المحافظة على هذا التميز، وحتى نواصل التفوق في كافة المجالات.

وأشار النقيب ياسر الشامسي رئيس قسم الشكاوى والاقتراحات إلى المهام التي يقوم بها القطاع الذي يشرف عليه، مشددا على الضوابط والنظم المعمول بها في استقبال الشكاوى الواردة إلى وزارة الداخلية فيما يتعلق بالخدمات الشرطية التي تقدمها الوزارة.

ولفت إلى الدور المهم لمركز تنمية القادة ورعاية والمبدعين في الوزارة، مؤكدا أن العمل على تطوير وتنمية قدرات المبدعين من الناحية العملية مستمر دائما.

جائزة العام

حقق ألمنيوم الإمارات السبق العام الجاري بحصوله على جائزة العام 2013 للأفكار مكررا الانجاز الذي حققته شركة طيران الامارات قبل سنوات.

ومنحت الجائزة على خلفية المشاركة في جهاز بديل يختص في تنظيف الرواسب ومخلفات عملية صناعة الألمنيوم وذلك من خلال خفض عدد العاملين في هذه العملية بنسبة 50%، فضلا عن اعتماده على الطاقة الطبيعية "الهواء" في انتاج الطاقة الصديقة للبيئة، حيث يوفر مساحة أقل وجهدا أوفر، كما صمم الجهاز داخليا في الشركة.

وحصلت الشركة التي تشارك للمرة الأولى في الملتقى على شهادة البلاتينيوم في تقييم نظام الاقتراحات. وضم فريق الشركة المهندس مروان الزرعوني، والمهندس رامي الشحي والمهندس خليفة بلال.

«الهوية» تنال «ذهبية» المقترحات المؤسسية

فازت هيئة الإمارات للهوية بالجائزة الذهبية لأفضل نظام اقتراحات مؤسسية، التي تمنحها جمعية أفكار البريطانية، وذلك بعد حصول نظام المقترحات لدى الهيئة على أعلى درجات التقييم من قبل لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة.

وجاء فوز هيئة الإمارات للهوية بهذه الجائزة الدولية، تقديراً لأنظمة العمل التي تطبقها الهيئة بهدف تعزيز روح المبادرة لدى موظفيها وتشجيعهم على المشاركة في تطوير الأداء من خلال الأفكار الإبداعية والمقترحات المبتكرة.

وتسلّم درع الجائزة في الحفل السنوي الذي أقامته جمعية أفكار المملكة المتحدة في ختام أعمال مؤتمرها السابع والعشرين أمس الأول في مدينة كارديف البريطانية، كل من عمر المعمري رئيس قسم خدمات مراكز الخدمة في الهيئة، وإسماعيل البلوشي مدير مركز رأس الخيمة لخدمة المتعاملين، وبحضور وفود من مختلف دول العالم.

وأشادت لجنة تحكيم الجائزة بنظام المقترحات المطبّق في الهيئة، الذي حقق معدلات قياسية لمتوسط عدد المقترحات المقدمة من كل موظف، وبنسبة 10% قابلة للتطبيق، وذلك على الرغم من مرور عامين فقط من بدء العمل به.

كما ثمنت اللجنة خطط الهيئة المستقبلية المرسومة لتطوير نظام المقترحات لديها، سواء على مستوى إجراءات العمل أو في النظام الإلكتروني، إلى جانب دور النظام في تعزيز مفهوم الاتصال والتواصل بين الموظفين والوحدات التنظيمية كافة.

ويُعتبر نظام المقترحات في الهيئة بمثابة منصة إلكترونية تفاعلية لطرح الأفكار، تضمن دراسة كافة الاقتراحات المؤسسية ومناقشتها بشكل دقيق، ومتابعة تنفيذ المجدي منها وفق آليات محوكمة تضمن التحقق من التطبيق الأمثل للأفكار المبتكرة والإبداعية وتكريم أصحابها، وذلك تحت إشراف قسم الجودة.

وأكد ناصر العبدولي مدير إدارة دعم مراكز الخدمة في هيئة الإمارات للهوية، حرص الهيئة الدائم على اعتماد أفضل وأحدث الممارسات العالمية في مجال أنظمة الاقتراحات المؤسسية، بما يعزّز مسيرة الهيئة نحو التميز والارتقاء بالأداء وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين الخارجيين والداخليين.

وقال العبدولي إن قيادة الهيئة حريصة على الاستفادة من مقترحات موظفيها، وتقدير كل فكرة جديدة ومقترح إبداعي من شأنها أن تسهم في تمكين الهيئة من المحافظة على ما حققته من مكتسبات، واستكمال مسيرتها في سباق التميز، وصولاً إلى تحقيق رضا متعامليها ورسم الابتسامة على وجوههم.

وأضاف العبدولي أن هذا الإنجاز الجديد، يجسد توجيهات مجلس إدارة الهيئة ومتابعة قيادتها العليا بمضاعفة الجهود للسعي نحو تعزيز تنافسية الهيئة كمؤسسة حكومية على الصعيدين المحلي والعالمي، والمساهمة بفعالية في تحقيق "رؤية الإمارات 2021".

وقد حصلت الهيئة على هذه الجائزة بعد اجتيازها مرحلة التدقيق الذي أجراه مدققون من الجمعية، لنظام الاقتراحات المؤسسي الذي تطبقه من خلال إدارة الدعم الاستراتيجي والتميز المؤسسي، لتحفيز الموظفين على المشاركة باقتراحاتهم وأفكارهم، بهدف تطوير بيئة العمل ورفع نسبة رضا المتعاملين وتحسين أداء وإنتاجية الموظفين.

وكانت الهيئة كرّمت 20 من كوادرها الذين قدّموا أفضل المقترحات خلال العام الجاري في مختلف قطاعاتها ووحداتها التنظيمية ومراكز الخدمة التابعة لها على مستوى الدولة، وذلك في إطار حرص القيادة العليا للهيئة على تحفيز موظفيها وتنمية الأفكار الإبداعية لديهم، وتشجيعهم على تطبيق قيم الابتكار، بهدف الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، وصولا ً إلى تحقيق رسالة الهيئة ورؤيتها وأهدافها والارتقاء بأدائها المؤسسي.

إماراتيان ينالان جائزة التميز للأفراد

على مستوى الجوائز الفردية للتميز نال كل من حسين فردان مدير الاقتراحات والشكاوى في دائرة جمارك دبي وإلهام محمد أهلي مديرة مركز الأفكار في شرطة دبي شهادات التميز التقديرية.

وعلق فردان على هذا التكريم بأنه جاء نتيجة للدور النشط في مجال نقل الأفكار، مؤكدا أن القطاع الذي يمثله وهو جمارك دبي نال للسنة الرابعة على التوالي الشهادة البلاتينية.

وشدد فردان على ان هذه النجاحات تأتي انسجاما مع توصيات وتعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يركز دائما على مفهوم الإبداع والابتعاد عن النهج الروتيني.

شراكة مميزة بين منظمة الأفكار والإمارات

قال أنتوني دانتيل مدير العمليات في منظمة أفكار البريطانية- جهة غير ربحية، تهدف إلى تحفيز الموظفين على المشاركة في اتخاذ القرار، من خلال تقديم مقترحات متميزة ومبدعة، وتعد واحدة من أبرز المنظمات العالمية في هذا المجال- :إن هناك شراكة مميزة، تجمع المنظمة ودولة الإمارات العربية المتحدة، سواء في مؤسساتها الحكومية أو الخاصة، مشيراً إلى أنها علاقة بدأت منذ 15 عاماً.

وأضاف أن الشراكة تطورت سريعاً لتصبح بموجبها الإمارات شريكاً فاعلً،ا في تقديم الأفكار بعد أن كانت مجرد متلقية.

وأثنى على الأفكار التي تقدمها المؤسسات الإماراتية المختلفة، ووصفها بالمبدعة وعالية الجودة. وأردف: إن 45 % من المشاركين في الملتقى كانوا من دولة الإمارات، مشدداً على أهمية المشاركة وعمقها.

بلدية عجمان تحوز ذهبية الأفكار

أفاد يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، بأن حصول الدائرة على الجائزة الذهبية في مشاركتها الأولى في فعاليات المؤتمر السنوي لمنظمة أفكار البريطانية، الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام في مدينة كاردف البريطانية، عن مشروع استغلال المساحات الصحراوية في إنشاء منتجع سياحي صحراوي صديق للبيئة، يعد إنجازاً تفتخر به الدائرة.

ونوه بأن هذا التميز جاء نتيجة لدعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، وتوجيهاته المستمرة في المشاركة في الفعاليات العالمية.

وأكد أن الدائرة قطعت شوطاً مهماً في مشاركاتها الخارجية، محققة تفوقا ًملحوظاً في جميع مشاركاتها الخارجية، وحاصدة المراكز المتقدمة.

ولفت إلى أن الورقة التي قدمت في الملتقى، تناولت تجربة البلدية في استخدام قنوات الاتصال في التسويق.

وأعرب عن فخره للمشاركة في هذه الفعالية لا سيما أن دولة الإمارات العربية المتحدة الوحيدة عربياً فيها، مشدداً على أهمية المشاركة في التبادل المعرفي ونقل الخبرات، بخلاف تمثيل الدولة وبشكل مشرف.

وأشار في هذا الصدد إلى السمعة العالية التي اكتسبها القطاع الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن أصبح من أكبر الجهات المشاركة في مثل هذه الفعاليات العالمية بأفكاره المتميزة.