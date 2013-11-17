توقيع مذكرة تفاهم بين شرطتي أبوظبي ونيويورك

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، توقيع مذكرة تفاهم بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشرطة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، بشأن تعزيز وتطوير التعاون بين الطرفين في مجالات العمل الشرطي.

وحضر توقيع المذكرة اللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي، نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء خليل داوود بدران؛ مدير عام المالية والخدمات، واللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي.

ووقع المذكرة في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اللواء محمد بن العُوضي المنهالي، مدير عام الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، وريموند كالي قائد شرطة نيويورك. وحضر توقيع المذكرة العقيد سعود الساعدي، مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير، وعدد من الضباط بشرطة أبوظبي، وديفيد كوهن نائب مفوض شرطة نيويورك، وبراين بيرك مدير مكتب المفوض العام.