أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

توقيع مذكرة تفاهم بين شرطتي أبوظبي ونيويورك

Google+ Print
توقيع مذكرة تفاهم بين شرطتي أبوظبي ونيويورك توقيع مذكرة تفاهم بين شرطتي أبوظبي ونيويورك

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، توقيع مذكرة تفاهم بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشرطة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، بشأن تعزيز وتطوير التعاون بين الطرفين في مجالات العمل الشرطي.

وحضر توقيع المذكرة اللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي، نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء خليل داوود بدران؛ مدير عام المالية والخدمات، واللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي.

ووقع المذكرة في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اللواء محمد بن العُوضي المنهالي، مدير عام الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، وريموند كالي قائد شرطة نيويورك. وحضر توقيع المذكرة العقيد سعود الساعدي، مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير، وعدد من الضباط بشرطة أبوظبي، وديفيد كوهن نائب مفوض شرطة نيويورك، وبراين بيرك مدير مكتب المفوض العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية