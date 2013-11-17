حمدان ومكتوم بن محمد يعزيان بوفاة مكتوم بن خليفة آل مكتوم

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، واجب العزاء، في وفاة المرحوم الشيخ مكتوم بن خليفة بن سعيد آل مكتوم.

وقد قام سموهما مساء أمس، يرافقهما سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، بزيارة مجلس العزاء في منزل الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي في منطقة العوير، حيث قدما صادق تعازيهما ومواساتهما إلى أشقاء وإخوان الفقيد، راجيين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

وانتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم الشيخ مكتوم بن خليفة بن سعيد آل مكتوم في دبي صباح أمس عن عمر ناهز الخمسين عاماً. وصلي على جثمانه الطاهر في مسجد القوز في دبي عقب صلاة عصر أمس مباشرة، قبيل أن يوارى الثرى في مقبرة القوز.