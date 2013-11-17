أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حمدان ومكتوم بن محمد يعزيان بوفاة مكتوم بن خليفة آل مكتوم

Google+ Print
حمدان ومكتوم بن محمد يعزيان بوفاة مكتوم بن خليفة آل مكتوم حمدان ومكتوم بن محمد يعزيان بوفاة مكتوم بن خليفة آل مكتوم

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، واجب العزاء، في وفاة المرحوم الشيخ مكتوم بن خليفة بن سعيد آل مكتوم.

وقد قام سموهما مساء أمس، يرافقهما سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، بزيارة مجلس العزاء في منزل الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي في منطقة العوير، حيث قدما صادق تعازيهما ومواساتهما إلى أشقاء وإخوان الفقيد، راجيين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

وانتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم الشيخ مكتوم بن خليفة بن سعيد آل مكتوم في دبي صباح أمس عن عمر ناهز الخمسين عاماً. وصلي على جثمانه الطاهر في مسجد القوز في دبي عقب صلاة عصر أمس مباشرة، قبيل أن يوارى الثرى في مقبرة القوز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية