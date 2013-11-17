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وزير التعليم العالى: ليس لى سلطة على قرارات المجلس الأعلى للجامعات

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وزير التعليم العالى: ليس لى سلطة على قرارات المجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالى: ليس لى سلطة على قرارات المجلس الأعلى للجامعات

نفى الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، أن يكون له أى تدخل فى نظام اغتراب الطلاب بالجامعات، مؤكداً على أنه ليس له أى علاقة بذلك، لافتا إلى أن تلك القرارات يختص بها المجلس الأعلى للجامعات .

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن رؤساء الجامعات أكدوا لى عدم إدلائهم بتصريحات صحفية حول تدخلى لزيادة نسبة تقليل الاغتراب، مضيفاً "والله العظيم ليس لى علاقة بطلب الضبطية القضائية للأمن الإدارى بالجامعات ومن طلبها وزير التعليم العالى فى عهد الإخوان".

وأشار وزير التعليم العالى إلى أنه ليس من سلطته السيطرة على قرارات المجلس الأعلى للجامعات، مشيراً إلى أن نظام التصويت على القرارات يعطى له صوتا واحدا فقط، مؤكداً على استقلال الجامعات فى قائلاً: "الجامعات هى التى تسير العمل بداخلها".

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