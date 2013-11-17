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بالصور.. رسالة تنظم سلاسل بشرية تدعو لـ"بطاطين الخير"

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نظمت جمعية رسالة بالسويس سلاسل بشرية بميدان النمسا مساء اليوم، السبت، تدعو فيها المواطنين للمشاركة فى حملة "بطاطين الخير" لتقديمها للفقراء ومحدودى الدخل قبل دخل فصل الشتاء.

وقال مسئولو الحملة لـ"اليوم السابع"، إنهم يستهدفون جمع 1000 بطانية للفقراء ومحدودى الدخل، موضحين أن التبرع أما أن يكون نقدى عن طريق دفع ما يقرب من 50 جنيها أو التبرع ببطانية مستعملة.

وأضاف منسقو الحملة، أنهم أقاموا معرضا للكتب المستعملة خلال السلاسل البشرية تباع بأسعار رمزية وتخدم الحملة الخاصة بالبطاطين.

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