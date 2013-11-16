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إصابة خضيرا تمنح ريال مدريد 3 ملايين يورو

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إصابة خضيرا تمنح ريال مدريد 3 ملايين يورو إصابة خضيرا تمنح ريال مدريد 3 ملايين يورو

بات من المنتظر أن يحصل ريال مدريد على 3 ملايين يورو كتعويض للإصابة التي تعرض لها الألماني سامي خضيرا لاعب وسط الفريق أثناء مباراة بلاده أمام إيطاليا.

وأشارت صحيفة (ماركا) أنه وفقا للوائح الفيفا إذا تعرض لاعب مع منتخب بلاده لإصابة يتغيب على إثرها لمدة تزيد عن 28 يوما فإن ناديه يحصل على 20548 يورو عن كل يوم.

ويغيب خضيرا عن صفوف ريال مدريد لمدة تزيد عن 6 أشهر بعد أن تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مما يعني أن ريال مدريد سيحصل على مبلغ يزيد عن 3 ملايين يورو.

يذكر أن خضيرا قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي بعد التحام قوي مع الإيطالي بيرلو قبل أن يجري جراحة ناجحة يوم السبت.

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