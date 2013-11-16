حزب الدستور بالشرقية يطالب طلاب الجامعة بتعليق الدراسة لحين تأمينها

أصدر حزب الدستور بيانا اليوم، استنكر فيه الأحداث المؤسفة التى شهدتها جامعة الزقازيق.

> وأعلن طلاب حزب الدستور فى البيان رفضهم التام لأسلوب تعامل إدارة الجامعة مع مطالب الطلاب، ووجه طلاب حزب الدستور فى بيانهم الاتهام إلى كل من تورط فى ممارسات العنف بالجامعة، وأولهم رئيس الجامعة وعميد كلية الهندسة وعميد كلية التربية الرياضية.

وأعلن الطلاب فى البيان أنهم يدعمون استمرار إضراب طلاب كلية الهندسة لحين تحقيق مطالبهم.

ودعا البيان طلاب الجامعة إلى تعليق الدراسة بشكل كامل، حتى عودة الكرامة والحرية حسب ما جاء بالبيان.



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