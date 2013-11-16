رسميًا.. الدوري الممتاز على مجموعتين.. وهبوط 5 فرق

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام أن يكون الدوري الممتاز الموسم المقبل من مجموعتين.

وأعلن الاتحاد في الاجتماع الذي عقد مساء السبت أن لجنة الأندية ستتولى كل الأمور المُتعلقة بالمُسابقة سواء تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين وإقامة قرعة البطولة وتحديد طريقة الهبوط.

وقرر اتحاد الكرة هبوط خمسة فرق في الموسم المقبل ويصعد ثلاثة من القسم الثاني ويستمر نظام المجموعتين لمدة ثلاثة مواسم.

كما قرر المجلس أن يكون القسم الثاني 6 مجموعات، بحيث يصعد لدورة الترقي الأول والثاني من كل مجموعة، ويهبط 3 فرق للقسم الثالث مباشرة من كل مجموعة.

أ ش أ