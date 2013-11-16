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الجز على الأسنان يؤدى إلى تلفها وتآكلها

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الجز على الأسنان يؤدى إلى تلفها وتآكلها الجز على الأسنان يؤدى إلى تلفها وتآكلها

نجد الكثير من الأشخاص عندما يتعصبون يقومون بالجز على الأسنان يحدث ذلك بنسبة كبيرة أثناء النوم ولا يشعرون بأنفسهم، وأحيانا أخرى يقوم بعض الأشخاص بفعلها فى حياتهم اليومية نتيجة للعصبية من بعض المواقف، ولا يعلمون تأثير الجز على صحة الأسنان.

يقول الدكتور يحيى جاد الرب رمضان أستاذ ورئيس قسم التركيبات جامعة الأزهر، إن الأشخاص الذين يقومون بالجز على أسنانهم نتيجة للعصبية أو الضغط الزائد عليها يفعلون هذه الحركة أثناء النوم، حيث يتواجد 99% يفعلونها أثناء النوم ولا يشعرون.

يضيف أستاذ ورئيس قسم التركيبات أن الجز على الأسنان يفعلها بعض الأشخاص العصبيين، ويوجد لها أثر شديد على صحة الأسنان، فإنها تتسبب فى وجود آلام فى الوجه وتلف فى الأسنان والفك وتآكل أسطح الأسنان المستخدمة فى المضغ ويؤدى ذلك إلى قلة كفاءة المضغ والإجهاد الشديد للعضلات الخاصة بالمضغ، كما يحدث تآكل فى الأسنان يؤدى إلى انكشاف أعصاب الأسنان مما يتطلب علاجا سريعا للعصب.

ويوضح الطبيب أعراض الجز على الأسنان منها تآكل غطاء الأسنان مما يؤدى إلى كشف العصب والشعور بألم فى الوجه وازدياد فى حساسية الأسنان وتآكل الأسنان وانكسارها.

يشير "رمضان"، أن الجز على الأسنان يكون علاجها عن طريق جهاز حارس ليلى يكون عبارة عن جهاز بلاستيك مرن، يتم تركيبه أثناء النوم شهرا أو شهرين وتثبيته على الفك السفلى والعلوى للأسنان، حتى يتم تجنب هذه الحركة، مما يؤدى إلى ارتخاء عضلات الأسنان وصعوبة فى العودة لهذه الحركة مرة أخرى.

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مصر 365