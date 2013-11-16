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جبهة الإنقاذ تقرر المشاركة في إفتتاح النصب التذكاري للشهداء بميدان التحرير

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جبهة الإنقاذ تقرر المشاركة في إفتتاح النصب التذكاري للشهداء بميدان التحرير جبهة الإنقاذ تقرر المشاركة في إفتتاح النصب التذكاري للشهداء بميدان التحرير

 

البدء فى إقامة النصب التذكارى فى ميدان التحرير تمهيدا لذكرى الثورةا

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني عن مشاركتها في إفتتاح النصب التذكاري للشهداء في ميدان التحرير صباح بعد غد الاثنين والذي يأتي بالتزامن مع إحياء الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود التي تنظمها القوى الثورية الثلاثاء القادم.

جاء ذلك في إجتماع لعدد من قيادات الجبهة مساء اليوم السبت بمقر حزب الوفد دون توضيح تفاصيل الإجتماع الذي استمر لأكثر من 3 ساعات.

وطالبت الجبهة في بيان مقتضب بالإسراع فى إدراج شهداء محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء وبورسعيد وجميع الشهداء حتى مذبحة الاتحادية ضمن شهداء الثورة ، وإعلان هذا القرار بمناسبة ذكرى موجة الثورة الثانية في محمد محمود وإحياء الذكرى.

ا.ش.ا

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