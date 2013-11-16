حسام حسن: لا نهتم بالشائعات التي تستهدف معنويات لاعبي الأردن

قال المُدير الفني للمُنتخب الأردني لكرة القدم الكابتن حسام حسن “إننا لا نهتم بالشائعات التي تحاول التأثير على الروح المعنوية”.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم “السبت”، يواصل مُنتخب الأردن تدريباته في مونتيفيدو عاصمة أوروجواي تأهُبًا لمواجهة مُنتخبها فجر الخميس المقبل في إياب الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم في البرازيل 2014.

وتكتسب مواجهة الإياب التي تبدأ عند الساعة الثانية فجرًا بتوقيت عمّان أهمية عالمية مُتزايدة على اعتبار أنها ستشهد اكتمال عقد المنتخبات الـ 32 التي تمثل كافة القارات في نهائيات المونديال.

ويحظى تواجد الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة الأردني لكرة القدم رئيس بعثة منتخب النشامى إلى مونتيفيدو باهتمام خاص من أسرة الكرة الأوروجوانية وعموم قارة أمريكا اللاتينية بوصفه نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يُتابع من قلب الحدث تفاصيل الاستعدادات، مُطالبًا الجميع إظهار صورة مشرقة عن الكُرة الأردنية والعربية والآسيوية.

وقد حرص الأمير علي، على التواجد مع البعثة لإعطاء منتخب “النشامى” دفعة معنوية جديدة وإبعادهم عن تأثيرات خسارة مواجهة الأربعاء الماضي في عمان بخماسية .

ووفقًا لموفد اتحاد الإعلام الرياضي، فقد قدر النشامى دعم واهتمام ومتابعة الأمير علي، مُشيرًا إلى أن تذاكر المباراة نفدت بالكامل وعددها 75 ألف بطاقة بأسعار تتراوح من 20 دولارًا إلى أكثر من 150 دولارًا في أجواء احتفالية وكرنفالية واهتمام إعلامي عالمي.

ومن جهتها، خصصت صحف الأوروجواي الصادرة اليوم “السبت” مساحات واسعة من صفحاتها الأولى وملاحقها الرياضية لإبراز أهمية مواجهة الإياب واستعدادات النشامى.

واضطر الجهاز الفني للمنتخب، الذي يقوده الكابتن حسام حسن ، إلى إجراء التدريب الذي أقيم اليوم في ملعب داخلي في إحدى القاعات الرياضية المغلقة حيث لا تتوفر فيه الجاهزية المطلوبة سواء من صغر مساحته أو أرضيته المفروشة بالنجيل الصناعي.

وكشف مدير العلاقات الدولية في الاتحاد الأردني لكرة القدم معتصم الحنيطي – لموقع الاتحاد – عن أن الجانبين الأردني والأوروجوياني وقعا مسبقا على اتفاقية تشمل العديد من البنود الخاصة بزيارة الطرفين لكل منهما الآخر في المباراتين ، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تضمنت بندا يؤكد مسئولية الاتحاد بتوفير ملاعب تدريبية ضمن المواصفات والمقاييس المعتمدة منذ وصول أي من المنتخبين إلى بلد الآخر.

وقال الحنيطي إننا اصطدمنا بواقع عدم توفير هذه الملاعب بحجة الأمطار، وتواصلنا مُباشرة مع أمين السر العام للاتحاد الأوروجوياني لوضعه في صورة الأحداث وتذكيره ببنود الاتفاقية ، ولكن دون أن نلقى هذا التجاوب الذي نسعى وراءه لنضطر الى التوجه للملعب المتوفر والبدء منذ اليوم باستخدام المرافق الملائمة تنفيذا للاتفاقية واللجوء للقنوات الرسمية في حال عانى المنتخب من هذا الجانب أو غيره.

أ ش أ