ملف - ردود أفعال ' فرنسا المنتكسة ' .. إيطاليا الزعيمة.. وماكينات رونالدو

كل ما تحتاج معرفته عن مباريات يوم الجمعة، التي جمعت البرتغال والسويد، إيطاليا وألمانيا، فرنسا وأوكرانيا.

فرنسا تعرضت لانتكاسة كبيرة بالخسارة أمام أوكرانيا بهدفين نظيفين في جولة الحسم من تصفيات أوروبا المرشحة لكأس العالم 2014.

إيطاليا حافظت على سجلها بعدم الخسارة أمام ألمانيا منذ 1995 بتعادل الفريقين وديا.

والبرتغال تقدمت خطوة على السويد في سباق الوصول للبرازيل.

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