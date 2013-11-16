المهمة المستحيلة (1) - بالفيديو.. أقوى عودة سجلتها المنتخبات في تاريخ الكرة

يستعرض FilGoal.com على 3 حلقات أبرز المرات التي حققت فيها المنتخبات معجزات وحولت تأخرها إلى انتصارات، في البطولات الرسمية.

ويأتي ذلك قبل مباراة الإياب بين مصر وغانا والتي يحتاج فيها الفراعنة لتحقيق المعجزة والفوز بخماسية نظيفة للتأهل للمونديال.

1 - الماكينات تدهس جيل أسطوري للمجر

امتلك المنتخب المجري في كأس العالم 1954 تشكيلة من اللاعبين كانوا الأفضل في العالم ولعل أبرزهم بوشكاش أسطورة ريال مدريد، المجر اكتسحت كل من واجهها بداية من ألمانيا 8-3 وكوريا بتسعة أهداف نظيفة والبرازيل وأوروجواي في الأدوار الإقصائية حتى واجهت ألمانيا مجددا في المباراة النهائية.

وظل المنتخب المجري يعزف نفس السيمفونية حتى الدقيقة التاسعة من المباراة حينما تقدم بهدفين إلا أن الألمان استطاعوا أن يسطروا التاريخ بعودة تاريخية أمام فريق سبق وأن اكتسحهم بثمانية أهداف في الأدوار الأولى من البطولة بعد أن سجلوا عودة تاريخية قد تكون الأشهر في تاريخ كأس العالم وتمكنوا من تسجيل 3 أهداف توجت بهم ألمانيا بأول لقب كأس عالم في تاريخ الماكينات.

2 - إيزيبيو يسيطر على الإشعاع الكوري

بعد أن فجرت كوريا الشمالية المفاجأة في كأس العالم 1966 وأطاحت بإيطاليا من المجموعات صعدت لمواجهة البرتغال في دور الثمانية من البطولة، وواصلت كوريا في الإبداع وتقدمت بثلاثية نظيفة في النصف ساعة الأولى من المباراة لتضع إيزيبيو ورفاقه في مأزق كبير.

إلا أن الأسطورة صاحب الأصول البرازيلية استطاع أن يقلب الطاولة على الكوريين وسجل 4 أهداف قبل أن يضيف جوزيه أوجستو الهدف الخامس قبل نهاية المباراة بدقائق لتحبط البرتغال مشاركة تاريخية لكوريا الشمالية في المونديال.