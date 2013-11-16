ارتفاع عدد المُصابين في الجزائر أثناء بيع تذاكر مبارة بوركينافاسو إلى 50

ارتفع عدد الجزائريين الذين أُصيبوا أثناء شرائهم تذاكر مُباراة بلادهم مع مُنافسه البوركيني في إياب المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2014 المُقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، إلى أكثر من 50 شخصًا نتيجة التدافُع والاعتداءات بين المناصرين فيما بينهم وكذا مع عناصرالشرطة.

وتراوحت الإصابات بين كسور ورضوض وجروح ناجمة عن الاعتداءات بالأسلحة البيضاء.

وتسبب العدد الهائل من الجزائريين الذين جاءوا من مختلف الولايات منذ أمس الجمعة في محيط ملعب مصطفى تشاكر لاقتناء التذاكر اليوم في إحداث فوضى أثناء عملية بيع التذاكر التى من المقرر أن تستمر حتى غدًا الأحد.

ويخشى المشجعون من نفاد التذاكر بعد أن تقرر طرح 30 الف تذكرة فقط للبيع وهى كمية لا تتماشى مع العدد الهائل للمشجعين الذين اكتظت بهم الشبابيك مند الساعات الأولى لبدء عملية البيع.

أ ش أ