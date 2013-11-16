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هكذا استفزت سمية الخشاب

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هكذا استفزت سمية الخشاب هكذا استفزت سمية الخشاب

استطاعت الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج "قصر الكلام"، على قناة "أم بي سي" ، أمس الجمعة، أن تستفزّ النجمة سميّة الخشاب، وإن كانت الأخيرة لم توضح ذلك بشكل كبير. لكنّه بان على ملامحها، حينما قالت لها وفاء: "أنت مقتنعة بأن صوتك حلو؟"، فصمتت سمية، ثم عادت وقالت: "أنا بغنّي كويس، لكنني أعتمد على الإحساس. صحيح أنني لا أتمرّن، وأنا كسولة بشكل كبير". فقالت لها وفاء: "هل شركات الإنتاج تبتعد عن الإنتاج لك؟" فقالت سمية: "إن الكثير من الناس ينجحون في الإنتاج لأنفسهم، ولا عيب في ذلك حتى يبتعدوا عن تحجيم المنتجين ووضع ميزانية محددة".
وعن سبب وصولها إلى القضاء بسبب عبد الله بدر وبعض شيوخ الفضائيات، مثل إلهام شاهين، قالت: "تكفي الأحكام التي هي عليهم. هل سيقضون كل حياتهم في السجن؟!"، وأضافت: "أنا ترفّعت عن الرد عليهم، فالقافلة تسير وهم يعلمون تكملة الجملة".
وتطرقت سمية إلى شائعات زواجها من سلفيّ وبعض الشائعات الأخرى، فقالت: "أنا ناجحة، وهناك حاقدون من الوسط الفني وخارجه يُطلقون هذه الشائعات". وعن إمكانية زواجها من سلفيّ في الواقع، قالت إنها لا تمانع في الزواج من شخص يخاف الله، بصرف النظر عن كونه سلفياً أم لا؟!".
وقالت سميّة إن هناك بعض الفنانين يدفعون لصحافيين أموالاً لكي يسبّونهم على أغلفة الصحف والمجلات، لكنها شخصياً ترفض أن تفعل مثل تلك الأفعال.
وتهكمت سمية على غادة عبد الرازق، وذلك أثناء ردّها على مواجهة وفاء لها برأي الناقد طارق الشناوي، حول تفوق غادة في الأجر على سميّة، نظراً إلى نجوميّتها الكبيرة، فقالت سمية: "آه أجرها أكبر بدليل إنّها تنتج لنفسها!".
وفي نهاية الحلقة، وجهّت سميّة رسالة اعتذار إلى المخرج اللبناني الرحل يحيى سعاده، قائلة إنّها رغم تصالحها معه قبل وفاته، إلا أنها تقول له وهو في دار الخلد "بعتذرلك".

 

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