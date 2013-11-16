هاني شاكر يبكي في ختام مهرجان الموسيقى

اختتم مهرجان الموسيقى العربية بحفل للفنان هاني شاكر، الذي يعود إلى إحياء الحفلات، بعد فترة غياب طويلة.

وقد كان حفل هاني واحداً من أورع الحفلات، فيما كان إحساس هاني شاكر أكثر من رائع، حيث أبدع في غناء روائعه، في الوقت الذي لم يتمالك نفسه، فانهمرت دموعه، عندما قدّم أغنية "نسيانك صعب أكيد"، حيث تذكر ابنته. ولم يكن من شاكر إلا أن وضع يده على عينه، ثمّ أدار ظهره للجمهور، الذي صفّق له بشكل حادّ، وتعالت الهتافات في أرجاء المسرح الكبير، وهي تردّد: "واحشنا يا هاني .. أنت عظيم يا هاني".

وقدّم هاني خلال الحفلة عدداً كبيراً من أغانيه، قبل أن يختتم الحفلة بأغنية "احلف بسماها وبترابها" للفنان عبد الحليم حافظ، وهي الأغنية التي ألهبت حماس كلّ الحاضرين، الذين وقفوا لترديدها مع هاني، بالتزامن مع تعالي الصيحات والتصفيق لهاني، بعد أن انتهى من غنائها.

وحضر الحفلة نبيلة عبيد وسهير شلبي ودلال عبد العزيز وميرفت أمين ورجاء الجداوي، فكان المسرح ممتلئاً بالكامل.

قبل الحفلة حرص عشاق هاني شاكر على التقاط الصور الفوتوغرافية معه وتقديم الهدايا له، كما حرص الفنان على التسجيل مع القنوات التي حضرت لتغطية الحفلة.

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