بالفيديو....خيري رمضان يعترف بتقبيله يد الشيخ القرضاوي

اعترف الإعلامي المصري خيري رمضان أنه قد قام بتقبيل يد الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من قبل، وذلك لتقديره لعلمه العظيم، كما عرض صورته وهو يقبل يده في برنامجه «ممكن» على قناة الـ «CBC».

خيري أكد أنه لن يقبل يد القرضاوي مرة ثانية ، وذلك بعد تصريحاته السياسية الأخيرة ضد الجيش المصري، حيث قال: « أنا قبلت يد يوسف القرضاوي في عزاء زوجته، لإني أقبل يد كل العلماء، فأنا كنت أجله بالفعل، لكنه بعد ذلك لعب دورا سياسيا وحرض على القتل، أنت عالم جليل مالك ومال السياسة، قبلت يده ولن أقبلها ثانيا، قبلت يده لعلمه، ولكن بعدما قرر أن يلعب دورا سياسيا خسر كثيرا، وخسر معه للأسف الإسلام».

شبكةعيونالإخبارية

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