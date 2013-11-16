غانا تعلن عن 10 ضمانات مصرية ' أمنية ' .. منها منع الليزر والشماريخ

آكرا (أ ش أ) أكد اتحاد غانا لكرة القدم نجاح مباحثات المسئولين فيه مع المسئولين في القاهرة حول الترتيبات والضمانات الأمنية لمنتخب غانا اثناء وجوده في القاهرة للقاء منتخب مصر في مباراة الإياب لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في البرازيل في 19 نوفمبر.

وقال بيان للاتحاد ونشرته وسائل إعلام غانية اليوم السبت إن وفد الاتحاد التي ترأثه رئيسه كويسي نيانتكيي، التقي خلال الزيارة مع مسئولين في الشرطة والجيش والسفير الغاني في القاهرة سعيد سينار، حيث أكد الجميع ان الأوضاع مستقرة وتسمح لإجراء المباراة دون مشاكل.

وقال البيان ان السلطات المصرية أعطت الضمانات الآتية للوفد الغاني:

1- سوف يؤمن ضباط من الشرطة بعثة المنتخب عقب نزولها من الطائرة مباشرة.

2- ستقوم فرق من الأمن المصري بتأمين قافلة بعثة المنتخب الغاني التي ستضم الحافلة التي تقل اللاعبين والسيارات الخاصة المصاحبة لها.

3- سيتم ارسال اللاعبين والمسئولين في المنتخب الي الفندق الذي سيقيمون فيه مباشرة دون تعرضهم لإجراءات السفر الروتينية المعمول بها في المطارات.

4- ستقوم فرق أمنية بمرافقة البعثة عقب نزولها من المطار الي الفندق الذي سيقيم فيه اعضاء البعثة.

5- لن يتم الإكتفاء بالأمن الخاص بالفندق، بل ستقوم فرق تابعة للشرطة بحراسة الفندق ايضا اثناء وجود اللاعبين في مصر.

6- سيقوم اتحاد كرة القدم المصري بتوفير مترجم فوري وملحق أمني الي بعثة منتخب غانا مع قيام الجانب الغاني بامداد السلطات الأمنية بجدول وصول البعثة الغانية ومغادرتها وجميع تحركاتها داخل مصر والمناسبات التي سيحضرها اعضاء البعثة.

7- سوف تقوم السلطات الأمنية المصرية بالإتصال المستمر مع البعثة الأمنية الغانية في مصر برئاسة الحاج لارتري قبل المباراة وبعدها.

8- وافقت السلطات المصرية علي تخصيص مكان للجمهور الغاني باستاد الدفاع الجوي وسوف يتم اجبار الغانيين المخالفين للعودة الي المكان المخصص للجمهور الغاني مع امداد السلطات المصرية بالمعلومات الخاصة بالجمهور الغاني وعدده.

9- منع استخدام اشعة الليزر والألعاب النارية في الملعب.

10- سوف يتم تخصيص 3 الاف رجل أمن للمباراة ، 1600 خارج الملعب و 1400 في الداخل وسوف يتم نشر طائرات مروحية لمراقبة الأمن

وقدم البيان الشكر الي اتحاد مصر لكرة القدم والمسئولين المصريين علي تعاونهم مع الوفد الغاني اثناء وجوده في القاهرة.