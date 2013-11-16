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تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:39 مساءً
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:39 مساءً
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:39 مساءً
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:39 مساءً
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:39 مساءً
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:39 مساءً
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:39 مساءً
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:39 مساءً
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:39 مساءً
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا»
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:39 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
البوم الصور
بالصور...صافيناز نصف عارية بالبكينى فى شرم الشيخ
البوم الصور
السبت 16 نوفمبر 2013 09:23 مساءً
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بديع النصاري
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