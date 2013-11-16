أنبوبة البوتاجاز أحدث أسباب الخلافات الزوجية بالمنيا

“الأنبوبة بـ50 جنيه، وياريت التُجّار بس يسمحوا لينا بالحصول عليها” تلك هي كلمات الزوج لزوجته منذُ تفاقُم أزمة اسطوانات البوتاجاز بالمنيا، والتي أصابت كل شئ سواء المنازل أو المطاعم أو المحلات التجارية.

هذا وتشهد مُختلف منازل مُحافظة المنيا مُشاجرات يومية بين الأزواج، بسبب اسطوانة البوتاجاز، بسبب مُطالبة الزوجة لزوجها بالحصول على اسطوانة واحدة تُساهم في تشغيل المنزل بعد أن فرغت كل الاسطوانات المنزلية سواء الأساسية أو الإحتياطي، إلا أن ارتفاع سعر الإسطوانة، والذي تجاوز الـ50 جنيه جعل الكثير من الأُسر تقف عاجزة، نظرًا لضعف الحالة الاقتصادية في انتظار تعطُف التموين عليهم وإرسال حصص القرى التي انقطعت منذ فترة عن الموزعين”.

كما تشهد مُحافظة المنيا أزمة حادة في توفير اسطوانات البوتاجاز، وذلك رغم تصريحات المسئولين بالقضاء علي الأزمة، إلا أن التُجار والموزعين أكدوا أن الحصة الخاصة بهم لم تصل إليهم منذ أسبوع، وخلال تلك الأزمة تم تسليمهم كميات قليله جدًا لم تكفِ سد إحتياجات المواطنين، مما دفع الكثيرين من الموزعين إلى تقديم طلب يرفضون فيه التوزيع بسبب المُشاجرات التي تقع بينهم وبين الأهالي.

فيما كانت تصريحات المسئولين بضخ كميات إضافية لسد الفجوة في الطلب والمعروض، إلا أنها تصريحات لم تُنفّذ علي أرض الواقع، وتركت الساحة إلى تُجّار السوق السوداء، والذين ساهموا بشكل كبير في تضاعُف أسعار الاسطوانات في السوق، الأمر الذي دفع المواطنين لتساؤل كيف يحصُل هؤلاء علي الاسطوانات ولا يتم توزيعها على الموزعين المعتمدين.

وطالب المواطنين بضرورة الرقابة التموينية الحقيقية وتفعيل دور مباحث التموين في ضبط الخارجين عن القانون والذين يتلاعبون بأمن البلاد.