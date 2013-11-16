محافظ الإسكندرية يجتمع بممثلي الأحزاب والقوى الثورية لحل مشكلات المجتمع السكندري

اجتمع محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي اليوم ” السبت ” مع ممثلي الأحزاب والقوى الثورية والائتلافات الشعبية لطرح المقترحات والمشكلات التي تواجه المجتمع السكندري والعمل على حلها .

وتم خلال الاجتماع عرض مشكلة مستودعات أنابيب البوتاجاز ونقصها بمنطقة العصافرة وسيدي بشر شرق المدينة .

ووجه اللواء طارق مهدي على الفور بأن يتم توزيع الأنابيب ببطاقة الرقم القومي وستقوم المحافظة بالإشراف لحل هذه المشكلة .

كما طالب ممثلو الاحزاب من محافظ الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية والصارمة تجاه كل من يقوم بتشويه حوائط مدينة الإسكندريه وتعطيل حركة المرور بالشوارع .

ووجه المحافظ الشكر لأهالي شارع الترعة المردومة التابعة لحي المنتزه ، وذلك لحمايتهم سيارة توزيع أنابيب البوتاجاز وتوزيعها بأنفسهم ، مشيرا إلى قيام القوات المسلحة بتطوير 2 وحدة صحية في منطقة ابيس الأولى وتطوير مدرستين بمنطقة الورديان ومنطقه برج العرب غرب المدينة .

ا.ش.ا