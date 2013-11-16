يونس مخيون: دعم حزب النور لمرشح رئاسي معين سابق لأوانه

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، إنه من المبكر جدا التحدث عن دعم الحزب لمرشح رئاسي معين ، فالقرار بالحزب يأخد بإجماع الأراء وليس قرارا فرديا وبعد غلق باب الترشح وهذا الحديث سابق لأوانه، مشيرا إلى أن العمل قائم على قدم وساق لاستعداد الحزب للفترة القادمة للمشاركة الفعالة فى الحياة السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء مخيون اليوم السبت بمشايخ وكوادر وأعضاء حزب النور والدعوة السلفية بإيتاى البارود بمحافظة البحيرة ، بحضور علاء عامر عضو مجلس الشعب السابق، وأيمن رزق أمين الحزب بإيتاى البارود.

وحول ما يتردد عن سعادة حزب النور برحيل الاخوان لتخلوا لهم الساحه قال مخيون “كفاكم شائعات فأنتم لا تعيشون الواقع” ، لافتا إلى أنهم يتمنوا للإخوان كل الخير وأن يفك الله أسرهم، وأن الحزب يدعم من تواجدهم على الساحة مرة أخري والا يتم إقصاء أي فصيل عن المشهد السياسي.

أ.ش.أ