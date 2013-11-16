أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

مصدر: البيان التحريضي وسب مرسى للحرس وراء حبسه الانفرادي

Google+ Print
مصدر: البيان التحريضي وسب مرسى للحرس وراء حبسه الانفرادي مصدر: البيان التحريضي وسب مرسى للحرس وراء حبسه الانفرادي

أكد المستشار حمدى بهاء الدين عرفات، الفقيه الدستوري والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن الحبس الانفرادي للرئيس المعزول، محمد مرسى، يعتبر أمرًا إجرائيًا سليمًا، وفقًا للائحة السجون يتم اتباعه مع المتهمين سواء المحبوسين احتياطيًا أو تنفيذًا للعقوبات الجنائية .
وأضاف عرفات أن الحبس الانفرادي لمرسى، جاء نتيجة مخالفته للائحة السجون بسبب بيانه التحريضي الذى تلاه محاموه بعد زيارتهم له الأسبوع الماضي، وأشار عرفات أيضًا أنه جاء نتيجة سبه للحراس يوم محاكمته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب