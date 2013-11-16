مصدر: البيان التحريضي وسب مرسى للحرس وراء حبسه الانفرادي

أكد المستشار حمدى بهاء الدين عرفات، الفقيه الدستوري والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن الحبس الانفرادي للرئيس المعزول، محمد مرسى، يعتبر أمرًا إجرائيًا سليمًا، وفقًا للائحة السجون يتم اتباعه مع المتهمين سواء المحبوسين احتياطيًا أو تنفيذًا للعقوبات الجنائية .

وأضاف عرفات أن الحبس الانفرادي لمرسى، جاء نتيجة مخالفته للائحة السجون بسبب بيانه التحريضي الذى تلاه محاموه بعد زيارتهم له الأسبوع الماضي، وأشار عرفات أيضًا أنه جاء نتيجة سبه للحراس يوم محاكمته.

شبكةعيونالإخبارية

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