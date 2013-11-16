رئيس جامعة دمياط: ثلاث كليات جديدة وبرامج للتعليم المفتوح بالجامعة

صرح الدكتور على فتحى أبو الحمايل، رئيس جامعة دمياط، أنه تمت الموافقة على إضافة كلية الهندسة والطب والحقوق للجامعة، ووضع اللوائح الخاصة بها، لافتًا أن المحافظ وعد بتخصيص مستشفى تابعة لكلية الطب.

وقال حمايل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن كلية الآداب بدمياط لها الأولوية فى الانتقال فور انتهاء المبانى الإدارية للجامعة بدمياط الجديدة والمقدر لها نهاية هذا العام، إضافة إلى توفير أتوبيس جديد فى غضون شهرين لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

> وأوضح أنه تمت الموافقة على تخصيص خمس أفدنة لبناء وحدات سكنية لأعضاء هيئة التدريس، والذى سيتم تفعيله بمجرد تكوين لجنة لوضع تصور عن التمويل المطلوب، بالاضافة لمحاولة لتخصيص ثلاث وحدات سكنية بالاتفاق مع جهاز التعمير بدمياط الجديدة وذلك كحل مؤقت.

وبخصوص التعليم المفتوح أشار أبو الحمايل، إلى أنه تم وضع لائحة لبدء البرنامج وتم اعتماده، ويتبقى فقط موافقة وزير التعليم العالى.