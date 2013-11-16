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ننشر أسماء المصابين فى أحداث فض اعتصام "وبريات سمنود" بالغربية

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ننشر أسماء المصابين فى أحداث فض اعتصام "وبريات سمنود" بالغربية ننشر أسماء المصابين فى أحداث فض اعتصام "وبريات سمنود" بالغربية

أصيب 14 من رجال الشرطة وعمال شركة وبريات سمنود بالغربية، اليوم السبت، بينهم رائد شرطة، إثر الاشتباكات التى اندلعت بين الطرفين لمطالبة العمال بصرف مرتباتهم، التى لم يحصلوا عليها منذ 3 شهور.

وأصيب كل من الرائد سامح عبد الجواد مصاب بجرح قطعى بالرأس 3 سنتيمتر، وراشد محمد راشد مجند مصاب بجرح بالقدم 5 سنتيمتر، وعلى إبراهيم شحاتة من قوات الأمن مصاب باختناق، والسيد حميدو من قوات الأمن مصاب باختناق.

ومن الشركة أصيب أحمد المنشاوى، وحنان جابر، وإيمان رفعت الشاذلى، وسماح محمد المصرى، ومحمد عبد اللطيف ناصر، وسماح عبد الرازق، وحنان على نافع مصابين باختناقات، وحسن الصعيدى وشقيقه إبراهيم مصابين بطلقات خرطوش،
> كما أصيب أحمد صالح الزلفى، مصاب باختناقات وجروح بالوجه، وتم نقلهم إلى مستشفى سمنود المركزى لتلقى العلاج اللازم.

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مصر 365