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افتتاح مستشفى جراحات القلب بـجامعة عين شمس7ديسمبر المقبل

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افتتاح مستشفى جراحات القلب بـجامعة عين شمس7ديسمبر المقبل افتتاح مستشفى جراحات القلب بـجامعة عين شمس7ديسمبر المقبل

تفتتح جامعة عين شمس، السبت 7 ديسمبر المقبل، مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية بالعباسية، كأحد مستشفيات الجامعة لخدمة مرضى القلب.

وقال الدكتور ولاء صابر، مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية لـ"اليوم السابع"، إن تكاليف بناء المستشفى تجاوزت الــ300 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يعمل بطاقة 300 سرير ويحتوى على 11 غرفة عمليات، و3 غرف قسطرة.

وأكد صابر، أن المستشفى مجهز بأعلى الوسائل التكنولوجية لخدمة مرضى القلب وجراحات الأوعية الدموية، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

جدير بالذكر، أنه سيتم دعوة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، والدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان لافتتاح المستشفى.

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